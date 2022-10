Étourneaux, indispensables de l'automne ?

Ils arrivent par milliers à la tombée de la nuit. À chaque fin de l’été, les étourneaux migrent vers l’Espagne et se réfugient quelques semaines dans les arbres de Narbonne. C’est un calvaire, car ces oiseaux laissent des traces sur les panneaux, les poubelles et les voitures. Face à ces nuisances, la mairie a décidé d’agir avec des chasseurs hors pair. Les ennemis jurés des étourneaux sont les rapaces. Pendant plusieurs jours, une entreprise d’effarouchement va faire voler six rapaces au-dessus de la ville de Narbonne. "L’idée ce n'est pas toutes les attraper un par un. C’est d’en attaquer certains qui vont émettre un cri d’alarme", explique le gérant. La méthode fonctionne jusqu’à l’immigration, mais les étourneaux finissent toujours par revenir l’année suivante. Alors pour mettre un terme à ce fléau, la mairie a installé un nichoir proche du donjon de la ville pour essayer de les attirer. Les étourneaux passent peut-être leur dernier moment dans cette métropole. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier, M. Scarzello