Les étrangers ont également réagi au décès de Johnny Hallyday

Le décès de Johnny Hallyday n'est pas passé inaperçu à l'étranger. En Italie, en Allemagne, et au Brésil, l'annonce de sa mort a été diffusée sur les médias internationaux. Durant sa carrière, Johnny a chanté en anglais mais il n'a jamais percé aux États-Unis. Il a été toutefois reconnu comme l'Elvis Presley français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.