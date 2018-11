Être maire relève-t-il d'une mission impossible ?

La 101ème Congrès des maires a débuté avec des responsables municipaux découragés par les lourdes charges de la commune. La moitié pense ne pas se présenter en 2020. Par exemple à Saint-Pierre-Colamine, dans le Puy-de-Dôme, Michel Cluech en est le maire depuis qu'il est à la retraite. Il doit déléguer certaines tâches à ses adjoints en raison du volume de travail qui l'attend. Depuis 2014, plus d'un millier de maires ont démissionné de leurs fonctions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.