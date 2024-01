Étrennes : la tradition résiste-t-elle à l'inflation ?

Noël à peine terminé, Georges Tomé balaie les épines fraîchement tombées dans la cour de l’immeuble. Gardien avec sa femme Anita depuis 22 ans, il nous l’assure : la tradition des étrennes ne faiblit pas malgré l’inflation. Ils reçoivent en moyenne 50 euros par foyer, mais parfois bien au-delà. Les trois-quarts des habitants donnent chaque année, mais Georges note une évolution : "80% des gens, ils ne donnent pas". Rachid, lui, n’a rien reçu cette année. "Ça fait quatre-cinq ans que je travaille dans le même secteur. Avant, ils nous donnent. Mais maintenant, je pense qu’ils n’ont rien", affirme-t-il. Un autre livreur nous le confirme : ses clients ne donnent plus d’argent, mais il y a toujours de petites attentions. Acteurs majeurs des fêtes de fin d’année, les coiffeurs sont aussi gâtés par leurs clients. Gabriel et Jean-Marc, eux, donnent chaque année une enveloppe à leur aide-ménagère. "Entre 80 et 100 euros d’étrennes", selon celle-ci. Les étrennes ne sont pas imposées fiscalement, à condition que leur valeur ne dépasse pas 2,5% de vos revenus. Sinon, il faudra les déclarer. TF1 | Reportage J. Roux, J. Clouzeau