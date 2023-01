Étrennes perdues, il veut rendre l'enveloppe à tout prix

Depuis dimanche, Alain Baschenis garde très précieusement une enveloppe pleine d'étrennes. Il l'a retrouvé dimanche matin dans une banque du Tholonet (Bouches-du-Rhône), à côté d'un distributeur de billets. "La première chose à laquelle j'ai pensé est de retrouver la personne qui a fait cet oubli", confie-t-il. La manière dont l'enveloppe était posée lorsqu'il l'a retrouvé fait penser à un oubli et non à une perte. Depuis, Alain Baschenis a prévenu la banque. Il a retrouvé le ticket confirmant le retrait de ces plusieurs centaines d'euros, qui date du samedi 31 décembre 2022. Les démarches sont en cours. L'agence "Crédit Agricole Alpes Provence" précise qu'elle fait tout son possible et tout ce qu'elle peut mettre en œuvre pour pouvoir retrouver la personne qui a égaré cette enveloppe. Avec le petit mot laissé à l'intérieur, Alain Baschenis a uniquement comme indice des prénoms pour retrouver les propriétaires. La lettre est destinée à une femme. Au centre commercial du Tholonet où cette histoire a commencé, les riverains sont tous au courant. Alain Baschenis espère rapidement restituer l'enveloppe au propriétaire de manière à ce que cette femme touche très vite ses étrennes. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba