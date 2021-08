Étretat débordé par les vacanciers en Seine-Maritime

Ils sont plus d'un million à venir admirer les falaises chaque année. Mais à l'entrée de la commune, le problème saute aux yeux, les voitures s'alignent sur près de deux kilomètres. Les parkings à l'entrée du village sont surchargés, et plus de place non plus en centre-ville. Les agents municipaux doivent bloquer les accès. Alors, pour se garer, certains vacanciers n'hésitent pas à enfreindre le code de la route. Les incivilités sont nombreuses, et il suffit de suivre le maire de la ville pour s'en rendre compte. A Étretat, il y a trop d'automobilistes pour peu de place de stationnement. Conséquence, les Étretatais déménagent, et la commune a perdu 400 habitants ces 20 dernières années. "C'est bien des gens qui ont quitté Étretat et qui sont allés vivre ailleurs mais pas loin, juste dans les petits villages à côté. Car lorsqu'ils rentrent du travail, ils n'ont plus de place pour se garer", explique le maire. Des projets d'aménagement sont à l'étude pour les dix prochaines années. La mairie souhaiterait notamment réserver l'accès au centre-ville aux seuls riverains, et construire de nouveaux parkings aux abords de la commune.