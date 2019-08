Étretat, un paradis pour les touristes

Quelque 1 300 personnes vivent à Étretat. Cette station balnéaire en Seine-Maritime accueille plus d'un million de touristes chaque année. Elle se démarque notamment par ses falaises et ses paysages dignes d'une carte postale. Mais le fait qu'elle soit très fréquentée est difficile à vivre pour les habitants. De plus, les flux de véhicules qui y circulent deviennent impossibles à gérer. Face à cette situation, la mairie d'Étretat essaie de trouver des solutions pour prévenir la dégradation du milieu naturel, et pour lutter contre le tourisme de masse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.