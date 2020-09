Strasbourg : l'étudiante agressée pour avoir porté une jupe témoigne

Une étudiante de Strasbourg (Bas-Rhin) a été agressée et frappée en pleine rue par trois hommes sous prétexte qu'elle portait une jupe. Les réactions ont été innombrables pour dénoncer cette attaque à la liberté de s'habiller comme on veut. Et ce, même si certains jugent les tenues estivales un peu légères. La jeune femme a porté plainte vendredi dernier, le jour de son agression. Ce mercredi, elle témoigne.