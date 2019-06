Coupe du monde 2019 : Eugénie Le Sommer, la petite étoile de Ploemeur

Son nom qui résonne sur toutes les lèvres des Français, petits ou grands. Eugénie Le Sommer est la joueuse de football préférée des Français. A Ploemeur, dans le Morbihan, elle fait la fierté de toute une population. Ici, chacun a côtoyé l'attaquante de l'équipe française. Elle y a grandi et y a touché son premier ballon. Pour le match contre les Etats-Unis, les habitants de Pleumeur sont derrière les Bleues et surtout derrière Eugénie Le Sommer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.