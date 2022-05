Euro 2022 : la liste des Bleues dévoilée par Corinne Diacre

Voici la liste des Bleues qui joueront pour le prochain Euro 2022, dévoilée par Corinne Diacre, sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football. D’abord, les gardiennes de but sont composées de Milène Chavas, Justine Lerond, et Pauline Peyraud-Magnin. Puis dans les défenseures, il y aura Selma Bacha, Hawa Cissoko, Sakina Karchaoui, Griedge Mbock, Ève Périsset, Wendie Renard, Marion Torrent, et Aissatou Tounkara. Ensuite, les milieux de terrains sont Charlotte Bilbault, Kenza Dali, Grace Geyoro, Ella Palis et Sandie Toletti. Enfin, les attaquantes sont Sandy Balltimore, Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Melvine Malard, Clara Mateo, Ouleymata Sarr. En effet, il n’y a pas eu de grands changements par rapport à sa dernière liste. Cette sélectionneuse confie qu’elle travaille depuis un petit moment avec ce groupe. Un groupe qui s’est aussi qualifié pour la prochaine Coupe du monde en 2023. Ils ont réussi à trouver un équilibre depuis quelques mois entre de l’expérience et de la jeunesse.