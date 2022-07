Euro 2022 : les Bleues à l’attaque

À peine arrivées en Angleterre, elles semblent déjà conquises par leur camp de base. Pendant l’Euro féminin, elles résideront à Ashby-de-la-Zouch. C’est une commune en pleine campagne, au centre du pays. Les Bleues y ont découvert une résidence tout confort et décoré a leur image avec des chambres individuelles. Derrière les masques, il y a des rires et des sourires. L’ambiance est beaucoup plus sérieuse à l’entraînement. Les Françaises font partie des favoris de la compétition. Mais ce mercredi matin, dans la presse britannique, les célèbres bookmakers misent surtout sur une victoire finale de l’Angleterre. Outre-Manche, comme en Hexagone, le football féminin gagne du terrain. Depuis trois ans, il y a 60 000 licenciées supplémentaires. Ce mercredi soir, le premier match sera à Manchester, dans le mythique stade d’Old Trafford. Plus de 70 000 fans sont attendus pour l’entrée en lice des Anglaises face à l’Autriche. De l’autre côté, les joueuses françaises seront devant leur écran en attendant leur premier match dans quatre jours. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Deperrois