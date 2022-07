Euro 2022 : tout un club derrière les Bleues

Tous ensemble pour soutenir les Bleues. Familles et amis se retrouvent pour encourager leur Équipe de France. Chacun y va de son pronostic: trois à deux, sept à un, cinq à un, quatre à un... Au premier but, c'est l'explosion de joie. "Le premier but, il était bien de la tête", confie une petite fille. Mais les supporters vivent aussi quelques frayeurs. "Je trouvais qu'elles étaient bien en première partie. Après, elles se sont relâchées. Puis les dix dernières minutes, elles se sont remises dedans", lancent l'une d'entre eux. A la fin, c'est le soulagement. L’Équipe de France l'emporte deux à un. "C'était bien à voir; Il y avait des actions, les penaltys, les coups francs" ; "J'ai bien aimé. Il y a eu vraiment de la frappe. J'aimerai bien être professionnelle et j'aimerai bien marquer beaucoup de buts", confie quelques supporters. Ici , on attend maintenant avec impatience le prochain match. Tous sont prêts à suivre les Bleues jusqu'au bout. TF1 | Reportage E. Spertino, J. Susselin