Euro : à la découverte de Gardony, le village qui accueille les Bleus

Un lac au calme, voilà la vue dont profiteront les Bleus depuis leurs chambres. Dès samedi soir, ils s'installeront dans un hôtel à une heure de Budapest (Hongrie). Les jardiniers de l'hôtel ont encore du mal à le croire. "On est content ! C'est nous aussi qui avons tondu la pelouse sur le terrain où ils vont s'entraîner", confie l'un d'entre eux. La petite station balnéaire de Gardony et ses 8 000 habitants se préparent donc à accueillir les Bleus, avec la plus grande fierté. "On est tellement fiers d'accueillir les meilleurs joueurs du monde", disent-ils. "Je suis vraiment très fier que ces stars mondiales viennent habiter quelques jours dans ma ville", affirme un autre habitant. Et certains rêvent déjà de les croiser. C'est notamment le cas de Christopher, neuf ans, qui souhaite rencontrer Mbappé et qui a tout prévu. Le glacier, lui, a imaginé une nouvelle recette spécialement pour les Bleus. Ceux qui ne connaissent pas très bien leurs futurs voisins, quant à eux, promettent de réviser. Malgré cet engouement, la plupart des habitants soutiendront la Hongrie à Gardony.