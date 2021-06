Euro : comment les Bleus se préparent à affronter l'Allemagne

Des bougies bleu, blanc et rouge forcément pour les 25 ans de Kingsley Coman. Les Bleus ont célébré cette petite fête dimanche dans leur château. De la joie, de la bonne humeur, mais aussi de la détermination lors de ce dernier week-end à Clairefontaine avant de s'envoler vers l'Allemagne. Dimanche après-midi, ils ont entamé leur dernier entraînement. Et bonne nouvelle, la crise de Karim Benzema et le mollet d'Antoine Griezman semblent aller mieux. Le petit nuage qui planait sur la tête des Bleus depuis le match contre la Bulgarie se disperse. La petite bisbille entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud également. À l'issue du dernier match, le second reprochait au premier de ne pas lui donner suffisamment le ballon. Depuis, la star du PSG a déjà mis les choses au point. Déterminés et détendus, c'est donc en musique que les Bleus ont quitté Clairefontaine ce matin avant de s'envoler pour le premier gros choc de cet Euro entre les deux derniers champions du monde.