Euro : dernières nouvelles des Bleus

Lundi, les Bleus ont fait passer une bonne soirée à tout l'Hexagone. De leur côté, ils sont aussi satisfaits de cette qualification, particulièrement Didier Deschamps. Ce dernier voit en cette occasion une chance de faire tourner son équipe et faire reposer certains de ses cadres. Pour cause, il fait très chaud à Budapest. Les joueurs ont souffert de la chaleur, car il faisait plus de 33 °C contre la Hongrie. Pourtant, on annonce encore 31 °C à 21h contre le Portugal. Il faut donc faire reposer les organismes. Attention, toutefois, il ne faut pas prendre ce match à la légère. En face, c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo. Une victoire des Bleus les placerait à la première place et par conséquent, leur offrirait en théorie des huitièmes de finale plus simples. Alors la décision de Didier Deschamps changera ou pas ? Dans tous les cas, à chaque fois que le sélectionneur s'est trouvé dans cette situation dans les grands tournois, il a changé la moitié de son équipe.