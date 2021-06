Euro : dernières nouvelles des Bleus avant France-Pays de Galles

Les choses sérieuses commencent pour les Bleus. Ce mercredi, l'équipe de France affronte le pays de Galles pour un premier match de préparation avant l'Euro. Actuellement, les joueurs sont dans leur hôtel, à Nice (Alpes-Maritimes). La veille, ils se sont entraînés une dernière fois sur la pelouse du stade de Nice. Si l'on a pu remarquer une chose sur le terrain, ce sont leurs sourires, notamment celui de Karim Benzema. Ce dernier fera en effet son retour ce mercredi soir sous le maillot bleu après plus de cinq ans d'absence. Un retour très attendu par tous les supporters de l'équipe de France. Certains n'hésitent donc pas à clamer haut et fort que cette dernière est la meilleure équipe du monde. Néanmoins, Didier Deschamps, qui ne néglige jamais aucun détail, se méfie de cet excès de confiance. Il ne veut pas tomber dans cet écueil. Enfin, tous les tests des joueurs se sont révélés négatifs. Mais le test le plus important pour les Bleus sera ce rendez-vous face au pays de Galles.