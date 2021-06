Euro : "Didier des Champs" star d’une drôle de campagne de pub

Vous le connaissez tous, voici "Didier des Champs", sauf que lui est éleveur. Depuis quelques jours, il s'affiche dans toutes les grandes villes de l'Hexagone. "De loin on pourrait croire que c'est Didier Deschamps, mais ce n'est pas lui", "Ce n'est pas Deschamps, mais il est dans ses champs à lui, c'est marrant, j'aime bien", lancent des passants. Didier Guillet, de son vrai nom, élève 8 000 poulets dans la campagne sarthoise. S'il est en haut de l'affiche, c'est grâce à son prénom, son physique et à quelques signes du destin. Pour la Coupe du monde déjà, l'éleveur avait mis le costume de sélectionneur. "Un peu passif la dernière fois, un peu plus expressif cette fois, ou plutôt directif", précise-t-il. Dans son village, Didier est une star. Ils sont tous fiers de lui. "C'est bien pour les produits qu'il développe, parce que ça fait voir le bon côté du monde agricole et du monde paysan français", énonce l'un d'eux. Didier espère recevoir un jour dans son exploitation le vrai Didier Deschamps pour partager sa passion pour l'élevage et pourquoi pas, fêter une victoire à l'Euro.