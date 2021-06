Euro : drôle d’ambiance dans le village franco-suisse de Saint-Gingolph

Saint-Gingolph, c'est 860 habitants du côté français et 980 du côté suisse. Ce lundi soir, le temps d'un match, la frontière qui sépare ce village va s'effacer. A la boulangerie, entre la baguette française et le pain au chocolat suisse, le cœur balance. "J'ai des enfants qui ont la nationalité suisse donc je suis un peu partagée", confie une cliente. "Celui qui perd paiera l'apéro", lance une autre. Ce soir, 200 personnes vont suivre le match sur un grand écran installé dans la salle des fêtes, côté suisse. Elle est décorée aux couleurs de la France et de la Suisse. "Deux pays, un seul village, c'est une particularité qui est magnifique", déclare un habitant. Frédéric Pachoud, président du Football Club de Saint-Gingolph (Haute-Savoie), lui, joue de sa binationalité. "Ce soir je suis pour la Suisse, mais si la France gagne, je changerai de camp", s'en amuse-t-il. Sur les rives du lac Léman, les jeunes du club de football ont du mal à s'entendre sur un pronostic. Bleu, blanc, rouge ou rouge et blanc, au moins, il n'y aura pas de déçus.