Euro : effervescence dans un camping pour les quarts de finale

Au bord de la piscine ce vendredi matin dans un camping à Fréjus (Var), on ne pouvait pas les rater. Ces touristes belges ont tout prévu avant d'aller partir en vacances. Dans leurs valises, il y a des maillots de bain, des serviettes, mais surtout des drapeaux et du maquillage. Tous derrière les Diables Rouges, qui selon eux, ne feront qu'une bouchée de l'Italie en quart de finale. "On est déjà prêt, on va gagner", dit l'un d'eux. Côté suisse, c'est beaucoup plus calme pour l'instant. Devant leur mobil-home, Alain et Giselle, originaires de Lausanne, épluchent la presse helvétique qui revient sur ce quart de finale historique face à l'Espagne à 18 heures. "Ce qui est sûr, c'est que l'Hexagone se remettra. Et puis nous, on s'accroche", se réjouit Alain. Ce vendredi soir, ce sera donc la fête de nos voisins à laquelle ces Français ont bien l'attention de participer. Déjà 30 degrés à l'ombre ici à Fréjus, et la température devrait encore monter d'un cran ce soir devant l'écran géant du camping.