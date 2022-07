Euro féminin 2022 : France VS Allemagne

Les joueuses françaises sont attendues ce mardi après-midi à Milton Keynes. Dès leur arrivée, elles découvriront le stade et sa pelouse, où elles pourront s'y entraîner. Pour rappel, ce sera leur dernier entraînement avant la demi-finale face à l'Allemagne. "C'est le match le plus important de notre carrière", voilà comment les joueuses françaises présentent le duel de mercredi, car l'équipe allemande est la plus titrée dans l'histoire de l'Euro. Mercredi soir, environ 500 supporters français sont attendus dans les tribunes. Ces derniers se sont faits discrets dans les rues de Milton Keynes, car on n'en a pas vu beaucoup dans la matinée. En revanche, ils vont devoir faire beaucoup de bruit et donner de la voix dans ce stade qui peut contenir jusqu'à 30 000 personnes. TF1 | Duplex J.M. BAGAYOKO