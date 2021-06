Euro : la folle défaite des Bleus vue d’un camping de l'Hérault

Ils étaient prêts à sauter de joie, mais les voilà terrassés à Valras-Plage (Hérault) . "On y a cru jusqu'au bout. Et malheureusement, Mbappé a loupé", lance une supporter. C'était un scénario qui avait échappé à tous les pronostics, aussi pointus soient-ils. Mais les premiers à exulter, ce sont les Suisses. Pour eux, finie la sérénité des Bleus, et à chaque expert son ressenti du terrain. "Je trouve que l'attaque elle est moyen, qu'on a jamais joué avec une défense à trois. Donc, je ne comprends pas ce qu'il a fait Didier Deschamps", lance un jeune supporter. Durant le match, tout s'accélère en quelques instants avec trois buts. A dix minutes de la fin, les Bleus mènent trois à un. Mais il suffit d'une étrange formule suisse un peu magique et tout bascule, puis égalisation. Ensuite, tirs au but et tout s'arrête car l'Equipe de France est éliminée. Il faut ensuite rester bon perdant en attendant la Coupe du monde l'année prochaine.