Euro : la gueule de bois des Français

Il y a des matins où rien ne va. Au Conquet (Finistère), "c’est un peu la gueule de bois, la consternation", comme le dit une habitante. Sur une terrasse, les mines sont dépitées. "On est tous un peu courbaturés et fort fort déçus", affirme l’un des clients. Dans le bar non plus, l’humeur n’est pas au beau fixe. Au terme d’un match haletant, entre espoir et coup dur, Maxence est encore bien remué ce mardi matin. "C’était l’ascension émotionnelle, mais pas dans le bon sens", confie-t-il. Juste à côté, ça ne va pas fort entre les étals du marché. "Depuis que la France a perdu hier, y a rien qui va du tout", exprime un commerçant. Et pour couronner le tout, le temps n’aide pas à garder le sourire. Bernard dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas : "Mon Dieu, mais quand est-ce qu’il va venir, le beau temps ?". Mais le Breton reste optimiste et essaie de garder le moral. Certains ont quelques conseils pour aller mieux après cette défaite : "une bonne pizza" ; "du café, puis un petit gâteau pour le moral, avec du sucre, comme ça, on a le tonus".