Euro : l'équipe de France arrivée à Munich

On peut dire que les choses sérieuses vont commencer à présent. En effet, les joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Munich il y a près d'une heure. Ils se logent dans un hôtel au nord de la ville. L'équipe a été accueillie par une bande de supporteurs et quelques curieux. Les joueurs sont alors rentrés directement dans leur établissement. Ce dernier a d'ailleurs été entièrement privatisé pour l'occasion. Au programme, tous se retrouvent autour du déjeuner. Puis, ils se rendront au centre d'entraînement pour une dernière séance de répétition. En effet, c'est au stade de l'Allianz Arena qu'ils joueront ce mardi contre l'Allemagne. Le sélectionneur Didier Deschamps et le capitaine Hugo Loris se présenteront auparavant devant la presse. Puis ce soir, retour au calme à leur hôtel. Les Bleus ont prévu de regarder la rencontre entre l'Espagne et la Suède. Une soirée assez tranquille avant leur entrée en lice demain sur les terres des Allemands, où la France n'a plus perdu depuis 1987.