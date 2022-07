Euro : les Bleues aux portes de la finale

Ils se sont mis à l'heure anglaise, mais pas question d'oublier les couleurs françaises. Partis de Picardie ce mercredi matin, Cédric et sa fille Ninon ont parcouru plus de 500 kilomètres. Ils ont traversé la Manche pour se retrouver au stade de la demi-finale. Parmi les supporters, certains se déplacent. D'autres habitent sur place. Depuis le début de l'Euro, quelques centaines de Français suivent l'aventure bleue. Match après match, ils sont de plus en plus nombreux. "C'est important pour nous de se sentir soutenues et ça nous donne aussi de la force dans les moments qui sont un peu plus difficiles", confie Clara Matéo, milieu de terrain de l’Équipe de France féminine. Mardi après-midi, l’Équipe de France a quitté son camp de base d'Ashby-de-la-Zouch, direction le stade de Milton Keynes. Ce soir, les Français pourraient perdre le match des tribunes car une grève des chemins de fer anglais impacte les déplacements de supporters. Mais la sélectionneuse tricolore garde le sourire. L'objectif sera de battre la nation la plus titrée dans cette compétition européenne. TF1 | Reportage J-M. Bagayoko, S. Deperrois