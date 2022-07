Euro : les Bleues ont débuté en fanfare

Face à L'Italie, les Bleues ont marqué cinq buts contre un, lors du premier match de l'Euro féminin de football qui a eu lieu ce dimanche. "On n'imaginait pas un tel feu d'artifice"; selon Caroline Henry. Cinq buts ont été marqués en 45 minutes par l'équipe française. Les deux premiers ont été marqués par les deux amies du PSG, Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto. Le troisième but a été signé Delphine Cascarino. Une frappe magnifique à 25 mètres. Les Françaises ne s'arrêtent pas là. La nouvelle star, Geyoro, 25 ans, joueuse du match, a été donc auteure d'un triplet. Pourtant, on ne savait pas si elle allait jouer car elle était blessée. De son côté, la sélectionneuse, Corinne Diacre, a laissé exploser sa joie. D'habitude, elle reste de marbre sur le bord du terrain. Mais hier, elle a été très expressive sur certains buts, notamment celui de Delphine Cascarino. Elle a savouré. C. Henry