Euro : les Bleus prennent leurs quartiers à Clairefontaine

Avec l'Euro qui approche, c'est l'évènement du jour pour les fans de football. Les membres de l'Equipe de France sont en effet arrivés à Clairefontaine. Une dizaine de joueurs est déjà sur place et ils sont en train de poser leurs valises ici. Notre équipe a pu croiser Antoine Griezmann ou encore Corentin Tolisso. Mais ce mercredi matin, tous les regards étaient évidemment tournés vers Karim Benzema. Il est arrivé parmi les premiers. Le joueur a fait un retour plutôt discret, dans une voiture avec les vitres teintées. A l'intérieur du Centre National du Football, les Bleus vont devoir respecter un protocole sanitaire très strict. A partir de maintenant, ils vont vivre en vase clos dans une bulle sanitaire qui devra rester la plus hermétique possible. "Limiter au maximum les risques de contamination, voilà le premier enjeu de ce rassemblement", précise Jean-Marie Bagayoko. D'ailleurs, tous les joueurs qui arriveront ici subiront deux tests : un PCR et un antigénique. Certains sont d'ores et déjà vaccinés comme Kylian Mbappé qui a posté une photo, mardi, sur les réseaux sociaux.