Euro : les Bleus, sujet de conversation numéro un dans les cours de récré

Sur le terrain de cette école se cachent peut-être de futurs grands joueurs de foot. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont déjà de grands supporters de l’Équipe de France. "J'aimerais bien que la France gagne l'Euro et aussi contre le Portugal ce soir", lance un élève. Maillots, drapeaux et maquillage avec parfois quelques ratés… tous les moyens sont bons pour soutenir l'équipe nationale. Et chacun a son joueur préféré parmi les Bleus. Mbappé et Griezmann figurent parmi les favoris. Et quand il s'agit de parler pronostic, ils sont unanimes : les Bleus vont gagner contre le Portugal. Ces petits connaissent par cœur la composition de l’Équipe de France. Cela n'est pas étonnant car plusieurs d'entre eux collectionnent les vignettes pour leur album Panini. Alors à la récréation, place aux négociations. "Je le garderai longtemps pour montrer à mes enfants", confie l'un d'entre eux. Pas de doute, même s'il y a école demain, ce mercredi soir à 21 heures, ils seront tous devant le match.