Euro : les Bleus sur le retour

Les joueurs de l'équipe de France sont dans l'avion du retour. Notre journaliste Didier Piereschi est devant l'hôtel que les Bleus ont quitté ce mardi matin. "On n'a vu aucun sourire", a décrit notre chroniqueur. C'est d'abord Raphaël Varane qui a quitté l'hôtel avec un véhicule particulier. Un peu plus tard, Raphaël Varane lui a emboîté le pas. Sur le coup de 12h10, tout le groupe France s'est engouffré dans un bus, notamment Mbappé, Benzema, ou encore Hernandez. Ils sont allés en direction de l'aéroport. Les Bleus ont néanmoins été consolés par leur famille. Cette dernière logeait non loin de l'hôtel des joueurs, à 400 mètres. Pour les joueurs de l'équipe de France, c'est le temps des vacances. Évidemment, elles arrivent un peu plus tôt que prévu. Ils auraient préféré rester à Bucarest. Ce sera l'occasion de penser à autre chose.