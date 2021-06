Euro : les grands moments des Bleus dans la compétition

C'est une clameur qui traverse les temps et les générations. Parfois, le nom des héros change mais le souvenir, lui, ne s'efface pas. L'histoire d'amour commence le 27 juin 1984 avec un coup-franc de Michel Platini et la grosse bévue de l'Espagnol Arconada. C'était la première fois, comme un premier émoi : le premier trophée des Bleus. Mais ensuite, il faut attendre seize ans, en 2000, pour gagner à nouveau. Ce soir-là, l'amitié franco-italienne en a pris un coup. Avec seulement quelques secondes à jouer et l'Italie qui a quasiment gagné, Sylvain Wiltord vient tout changer. Un retournement de situation incroyable puis Trezeguet libère les Bleus et l'équipe remporte la coupe. Depuis la victoire en 2000, nous avons connu d'autres frissons. Les Bleus sont effectivement passés très près d'un nouveau succès. On a pleuré lors du match France-Portugal, perdu 1-0 à Saint-Denis en 2016. Deux ans plus tard, les Bleus ont gagné la Coupe du monde. Ils rêvent désormais du doublé Mondial-Euro, le même qu'il y a 20 ans quand le capitaine s'appelait Didier Deschamps.