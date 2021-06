Euro : les news de la compétition

Ça y est, c'est le moment de ne pas rater des matchs. En effet, les matchs couperets commencent avec élimination d'office si on perd. De grosses équipes ont déjà senti le goût amer de cette étape. La République Tchèque a fait tomber l'un des favoris de ce championnat d'Europe, les Pays-Bas avec une victoire nette de 2-0. D'ailleurs, les joueurs tchèques sont restés de longues minutes dans le stade plein de Budapest pour partager cette qualification pour les quarts de finale avec leurs supporters. Le prochain adversaire de cette équipe sera le Danemark. Une autre grosse équipe est également au tapis et pas des moindres : les champions d'Europe en titre. C'est la fin de l'aventure pour Cristiano Ronaldo et le Portugal, éliminé avec les honneurs par la Belgique, car c'est tout simplement la meilleure Nation du monde au classement FIFA. Avec cette victoire à 1-0, forcément, c'était la fête dans les rues de Bruxelles. Leur prochain adversaire : l'Italie. Un match qui ne sera pas facile à gagner !