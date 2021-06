Euro : les plus beaux France-Allemagne

Souvenez-vous, c'était il y a cinq ans, un soir d'été, un scénario parfait. Sur la pelouse du stade Vélodrome, les Bleus, dans leur Euro, dominent l'Allemagne en demi-finale grâce à deux buts d'Antoine Griezmann. De la joie, enfin, après tant de larmes face à la Mannschaft. "Merci merci Griezmann", s'écriaient les supporters. Avant cette joie de 2016, on a longtemps cru que nos Bleus n'y arriveraient pas. Dans les grandes compétitions face aux Allemands, c'était toujours la même chanson, toujours les mêmes désillusions avec cette cicatrice : Séville 82. On n'oubliera jamais la sortie d'Harald Schumacher qui foudroie Patrick Battiston en demi-finale. Un cauchemar, jusqu'à ce tir au but manqué de Maxime Bossis. Aujourd'hui, l'équipe de France a pris de l'expérience. Les Bleus de Didier Deschamps sont champions du monde. Depuis cette victoire en demi-finale à l'Euro 2016, ils n'ont plus perdu face à l'Allemagne.