Euro : les supporters s'équipent pour encourager les Bleus

Quand il s'agit de supporter l'Equipe de France, autant mettre tous les atouts de son côté. Et ça commence par les équipements. Dans un magasin nantais, on retrouve des lunettes, des écharpes et des chapeaux tricolores. Le maquillage est également un indispensable pour les supporters, tout comme les perruques ou la corne de brume. Cette ambiance rappelle à certains celle de la Coupe du monde de 1998. Dans une autre enseigne, les articles aux couleurs des Bleus sont déjà en place depuis trois semaines. Les prix des maillots de supporters vont de dix à quinze euros. On peut y retrouver des produits de la marque et ceux sous licence officielle. Pour Tim, huit ans, impossible de ne pas avoir son maillot. "On est en France, du coup, les maillots sont importants pour les motiver" explique-t-il. Pour ceux qui veulent casser leur tirelire, une boutique vend les maillots officiels des Bleus. Prévoir tout de même 90 euros au minimum, mais qu'importent, ils partent comme des petits pains. Parmi la dizaine de maillots floqués chaque jour, deux noms sont très demandés : Benzema et Mbappé.