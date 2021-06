Euro : les vendeurs de télé se frottent les mains

Dans un magasin des Alpes-Maritimes, tout est prêt : les ballons bleu-blanc-rouge, le drapeau et le foot à la télé évidemment. L'Euro commence ce vendredi. Et comme pour toutes les grandes compétitions de football, c'est bon pour le marché des téléviseurs. "Plus on s'approche de l'Euro, plus on constate une augmentation des ventes de télévision en particulier les télés de grande taille pour pouvoir vivre une expérience et l'émotion du stade à la maison", explique Lauren Girodano-Roig, responsable univers multimédia. En moyenne, les Français changent de téléviseur tous les sept ans. Mais les événements sportifs accélèrent ces achats. Faute de pouvoir aller au stade, c'est à la maison dans le salon qu'on profitera des matchs, devant des écrans toujours plus grands. Ce sont les écrans de 55 pouces, soit 1,40 mètre, qui se vendent le plus. Les prix vont de 400 à 2 000 euros. La télé reste un achat-plaisir. Toutefois, un autre paramètre va aussi faire bouger la courbe des ventes, les résultats sportifs de l'équipe de France. La plupart des enseignes d'électroménager vont proposer des offres et des promotions sur les téléviseurs pendant l'Euro.