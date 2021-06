Euro : quel programme pour les Bleus jusqu’à lundi ?

Les Bleus ont cinq jours devant eux pour se préparer et recharger leurs organismes. Les deux matchs joués dans la chaleur étouffante de Budapest (Hongrie) ont fait quelques dégâts. Lucas Digne et Lucas Hernandez sont blessés, mais l'équipe s'est malgré tout réveillée avec le sourire ce jeudi matin. Mercredi soir, après le match, les joueurs ont voulu communier et partager leur bonheur avec leurs supporters et leurs familles restés dans les tribunes. Ils ne peuvent pas percer la bulle sanitaire. Paul Pogba a tout de même pu saluer sa mère qui a fait le déplacement. Cela s'est déroulé sous la surveillance de l'officier de sécurité des Bleus qui veille au respect des distances sociales. À l'heure où Jean-Marie Bagayoko nous parle devant leur hôtel, les Bleus sont à table. Leur chef cuisinier Xavier Rousseau leur a concocté un menu sur-mesure pour récupérer : salades, fruits, boissons pour s'hydrater et divers produits laitiers.