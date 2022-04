EuroMillions : il donne 200 millions à une fondation

C’était il y a un an, quelque part, dans le Sud du pays. En jouant à l’EuroMillions, un retraité a une surprise énorme : il gagne la somme colossale de 200 millions d’euros. Et il y a encore plus surprenant : l’heureux gagnant décide tout simplement de donner la quasi-totalité des gains. Il transfère son argent à une fondation dédiée à la préservation de la planète. L’homme souhaite rester anonyme, mais son geste est salué. Les premières actions de la fondation pourraient concerner les forêts françaises. Sur le marché de Croix (Nord), la générosité impressionne et donne des idées. Et vous, avec une somme pareille, à qui donneriez-vous ? Voici quelques idées que nous avons récoltées : "Les associations pour la lutte contre le cancer, également pour les animaux, la Croix-Rouge, l’Unicef" ; "Des gens qui vont aux Restos du Cœur, Emmaüs, Secours catholique… et un peu de médical" ; "Les pays d’Afrique". Mais il faut être honnête, tout le monde ne joue pas les philanthropes. Beaucoup prieraient pour avoir un tel chèque entre les mains et se faire plaisir. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire