Euromillions : la grande gagnante vient de Tahiti

La gagnante de l'EuroMillions vivait déjà dans un décor de rêve à Tahiti. Le montant de ses gains, 220 millions d'euros, donne le tournis. C'est l'équivalent de 26.252 milliards de francs pacifiques. Pour l'heure, on ne sait rien, ou presque, sur cette gagnante qui souhaite garder l'anonymat. Ce qu'on peut dire c'est qu'elle est trentenaire et qu'elle jouait pour la première fois à l'EuroMillions. Pas de numéro fétiche mais des chiffres au hasard, avec le système flash. "Son grand-père avait l'habitude de jouer régulièrement, et très souvent elle le narguait en lui disant que si elle jouait elle allait gagner. Elle a eu une forme d'intuition et s'est dit, c'est aujourd'hui", raconte Isabelle Cesari, responsable des relations grands gagnants. L'heureuse gagnante souhaite découvrir la neige qu'elle n'a jamais vue et garder les pieds sur terre. Continuer à travailler, fonder son entreprise et investir dans l'immobilier pour s'acheter un pied-à-terre sur chaque continent. Et vous, que feriez-vous avec 200 millions d'euros ?