Europa League : l'OM est en demi-finale, les Marseillais sont aux anges

Ce vendredi 13 avril, les Marseillais se sont réveillés sur un petit nuage. La veille, l'Olympique de Marseille faisait face à Leipzig. Score finale : cinq buts à deux en faveur de l'OM, ce qui la qualifie pour la demi-finale de l'Europa League. Ce sera sa première demi-finale depuis quatorze ans. Sur le Vieux-Port de Marseille, les passionnés se refont le match. Pour certains, c'est comme si le titre de Champion d'Europe avait déjà été décroché et ils y croient fortement. Rendez-vous le 26 avril prochain : l'OM affrontera le FC Salzbourg. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.