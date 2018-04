Europa League : un pas vers la finale pour Marseille

Les Marseillais savourent leur victoire. Avec un score de deux buts à zéro, l'Olympique de Marseille remporte le match aller de la demi-finale de l'Europa League face à l'équipe autrichienne. La ville explose de joie. Dans les rues, les supporters font la fête jusqu'au petit matin. Ils attendent impatiemment le match retour qui se déroulera en Autriche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.