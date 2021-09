Europa-Park en Allemagne, élu meilleur parc de loisirs du monde

Dès l'ouverture, les premiers visiteurs sont déjà là, prêts à arpenter les allées de l'un des plus grands parcs d'attractions du monde. L'endroit propose 130 hectares de manèges en tous genre. De quoi en profiter au maximum en famille, entre amis, et même entre collègues. "On passe un bon moment. On est venu avec le travail, car c'est notre journée annuelle avec notre société", lance un visiteur. Un parc immense construit sur une thématique européenne. Quartier français, grec ou scandinave, au total, une quinzaine de pays sont représentés, avec la sensation pour les visiteurs d'un petit voyage à chaque coin de rue. Des décors et des ambiances différents, mais surtout une centaine d'attractions au programme, dont certaines ont fait le succès d'Europa-Park. Les amateurs de sensations fortes sont servis. Créé il y a plus de 40 ans et construit manège après manège, Europa-Park vient d'être élu meilleur parc de loisirs du monde pour la septième fois. Chaque année, de nouvelles attractions sont à découvrir, avec les pieds sur terre ou la tête à l'envers.