Europe : peut-on payer nos factures à partir d'un compte bancaire à l'étranger ?

Depuis cinq ans, il est théoriquement facile de faire un paiement ou d'effectuer un virement dans 34 pays. Pourtant, seulement 7% des Européens l'ont déjà fait. Payer ses factures d'électricité ou de téléphone, depuis un compte domicilié à l'étranger n'est toujours pas possible dans l'Hexagone. Pour les retraits, les paiements par carte et les virements, toutes les banques européennes vont adopter un tarif unique à partir du 15 décembre 2019. Qu'en est-il du paiement par chèque ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.