Européennes 2019 : Edouard Philippe accueille les résultats "avec humilité"

La République en marche est en deuxième position derrière le Rassemblement national. Malgré l'implication du chef de l'État, la liste conduite par Nathalie Loiseau est battue, mais de justesse, à moins de 1% des voix. C'est le Premier ministre qui en a tiré les leçons le soir du 26 mai 2019. Il promet davantage d'humain dans la politique pour la suite du quinquennat. "J'accueille ses résultats avec humilité", a affirmé Edouard Philippe, "Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagné", a-t-il ajouté.