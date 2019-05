Européennes 2019 : l'Elysée prépare déjà la suite

Les résultats du scrutin du 26 mai 2019 donnent pour vainqueur le Rassemblement national. Des résultats que le chef de l'Etat n'a pas commenté. Bien que LREM n'ait pas fini premier, sa tête de liste Nathalie Loiseau a été élue députée. Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont ainsi entamé une réunion de travail pour préparer la formation des groupes au Parlement européen. Aucun remaniement ni dissolution du Parlement ne sont prévus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.