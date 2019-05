Européennes 2019 : comment s'est déroulée la journée de vote ?

Les élections européennes se sont tenues le 26 mai 2019 dans l'Hexagone. En tant que citoyens européens, les Français se sont rendus dans les bureaux de vote pour effectuer leur devoir. Certains sont juste venus pour participer sans vraiment être convaincus. Pour d'autres, ce fut un dimanche ordinaire et ils ont préféré poursuivre leurs habitudes. Mais en général, la participation globale a été bien plus importante qu'en 2014. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.