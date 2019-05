Européennes 2019 : un match à deux entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Un nouveau duo semble s'installer sur le devant de la scène politique française. Le 26 mai 2019, la bataille s'est jouée entre le Rassemblement national et La République en marche dans le cadre des élections européennes. En outre, même s'il est sorti gagnant sur le papier, le parti de Marine Le Pen aurait reculé de près de deux points par rapport à celles de 2014. Selon Christophe Jakubyszyn, les résultats de ce scrutin sont pour l'exécutif un "avertissement", mais pas une "sanction". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.