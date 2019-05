Européennes : derniers préparatifs dans les bureaux de vote

À l'approche du scrutin des Européennes, c'est l'heure des préparatifs dans près de 69 000 bureaux de vote dans le pays. Partout, on prépare les isoloirs, les urnes et les bulletins. Avec autant de listes, il a fallu redoubler d'ingéniosité et de personnels. À Mauguio, 50 employés sont mobilisés le week-end du 25 mai 2019 dans treize bureaux de vote. Dans cette commune, il manque de bulletins car quinze listes n'ont rien fourni et certaines n'en ont envoyé que très peu faute de moyens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.