Européennes : le grand débat des têtes de liste dans "La grande confrontation"

La campagne pour les élections européennes est marquée par une nouvelle intervention d'Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale. Il s'en prend notamment à ceux qui veulent détruire l'Europe. Sur LCI le 20 mai 2019, les têtes de liste les plus plébiscitées dans les intentions de vote se sont faits face sur le plateau de l'émission "La grande confrontation". Avec des échanges parfois intenses, les candidats ont confronté leurs projets en respectant leur temps de parole.