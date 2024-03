Européennes : la majorité présidentielle lance sa campagne à Lille

La liste Renaissance est menée cette année par Valérie Hayer, fille et sœur d'agriculteurs. Cela suffira-t-il pour retrouver leur confiance ? "Non, mais c'est un signal important qui vient consolider notre mobilisation (...) La première revendication des agriculteurs, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail, et c'est pour ça qu'on se bat pour des prix planchers par exemple pour qu'ils ne puissent plus vendre en dessous de leur prix de production, ce qui est insupportable et ce qui est économiquement non viable", répond Pascal Canfin, eurodéputé (RE) sortant. "On se bat aussi pour empêcher une concurrence déloyale en Europe (...) On a commencé à gagner ces batailles qu'on appelle des mesures miroirs, on va continuer dans les cinq ans qui viennent, ça sera une des priorités au Parlement européen", poursuit-il. Sur les questions de transition environnementale, l'Europe a-t-elle su accompagner la profession des agriculteurs, n'est-elle pas allée trop vite sans solutions à leur donner ? "Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'interdiction de pesticides sans solutions pour les agriculteurs", affirme notre invité. "C'est un principe fondamental", ajoute-t-il.