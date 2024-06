Européennes : les têtes de liste ont déjà voté

Après quelques poignées de main, le Premier ministre Gabriel Attal a voté rapidement avant, en région parisienne. Plus tôt dans la matinée, dès neuf heures, Marine Le Pen a glissé son bulletin de vote dans son fief d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) devant une dizaine de journalistes. Arrivée plus discrète pour Marion Maréchal dans ce bureau des Hauts-de-Seine. La cheffe de file du parti Reconquête a voté électroniquement grâce à une machine. Valérie Hayer a, elle, fait le déplacement jusqu'à Laval (Mayenne), d'où elle est originaire. La tête de liste du parti Renaissance est l'une des rares à voter hors de l'Île-de-France, comme Marie Toussaint. La candidate du parti écologiste s'est rendue un peu plus au sud, à Bordeaux (Gironde). Vote express sans attente. Beaucoup plus de monde dans ce bureau de Versailles (Yvelines). François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, a dû faire la queue comme tout le monde. Raphaël Glucksmann, candidat des socialistes, a lui aussi dû patienter de longues minutes avant de pouvoir voter. Moins matinal, Jordan Bardella s'est rendu aux urnes un peu avant midi. Là encore, vote électronique pour la tête de liste du Rassemblement national. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Manon Aubry. La candidate de La France insoumise a déposé son bulletin dans la capitale. TF1 | Reportage R. Sygula