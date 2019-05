Européennes : les militants socialistes se mobilisent pour séduire les électeurs

Le 26 mai 2019, il faudra choisir parmi les 34 listes candidates aux élections européennes. A neuf jours du scrutin, les militants mettent les bouchées doubles pour convaincre les électeurs. A Auterive, en Haute-Garonne, cela se traduit notamment par la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. Une opération séduction qui vise entre autres à présenter les candidats et leurs projets pour amener le maximum d'électeurs vers les urnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.