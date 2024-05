Eurovision : la Suisse casse les codes !

Après quatre heures de compétition, l'artiste suisse Nemo remporte haut la main l'Eurovision. Une soirée qui aura tenu toutes ses promesses, avec des paillettes, des artistes surprenants, des chansons entêtantes et des polémiques. Certains ont appelé au boycott de la compétition à cause de la présence de la chanteuse israélienne Eden Golan. Sa chanson fait allusion aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre dernier. Huée dans la salle samedi soir, lorsque la représentante d'Israël annonce le vote de son pays. Crispation aussi au moment du premier classement, les votes des jurys nationaux ne donnent Israël qu'en douzième position. Mais lorsque le vote du public est ensuite comptabilisé, Israël et Ukraine obtiennent plus de 300 points et remontent dans le classement. Nous tenions tout de même à saluer la performance du chanteur français Slimane, qui arrive en quatrième position. TF1 | Reportage M. Guénégan